إحدى أعنف معارك حرب أوكرانيا.. لماذا يحاول مقاتلو فاغنر السيطرة على

2023/01/11 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركز القوات الروسية اهتمامها على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، التي تعتبر مهمة من الناحية الاستراتيجية للاستيلاء في نهاية المطاف على باخموت بعيدًا عن محيط المدينة من الشمال، وتعطيل خطوط الاتصال الأوكرانية.

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