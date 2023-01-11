الداخلية تُصارح: قدرات المهربين تتنامى وتصعب السيطرة على الحدود!

2023/01/11 | 20:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بخصوص ملف المخدرات الذي اعتبرته على رأس الجرائم التي تشهدها البلاد، فيما أكدت أنها أعدت العدة للمواجهة خلال هذا العام 2023.وقال مدير الشرطة المجتمعية خالد العطية، في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز: “نواجه خطراً خارجياً وداخلياً وعلى الداخلية تعزيز قواتها في حال مسكتت أمن المدن لمواجهة العصابات […]

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