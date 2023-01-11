السوداني ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان توسعة أطر العلاقات الثنائية

2023/01/11 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية السيد أحمد الصفدي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتوسعة أطر العلاقات الثنائية على مختلف الصعد والمجالات.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات على المستوى التشريعي والتنفيذي بين العراق والأردن، وأهمية التنسيق المتبادل في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

11-كانون الثاني-2023

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