"ناسا" تعلن اكتشاف كوكب "صالح للعيش" بحجم الأرض

2023/01/11 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اكتشف القمر الصناعي لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS)، اليوم الأربعاء، كوكباً بحجم الأرض يقع في "المنطقة الصالحة للحياة "بكوكبة دولفين".

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان، تابعته (بغداد اليوم)، إنها "اكتشفت كوكباً خارجياً صالحاً للعيش وبحجم الأرض، مشيرة إلى أنه يدور حول نجم على بُعد نحو 100 مليون سنة ضوئية من الأرض".

وأوضحت الوكالة أن "هذا الكوكب الخارجي المسمى "TOI 700 e"، يقع على مسافة من نجمه الذي يدور حوله، مما يسمح بوجود الماء على سطح الكوكب، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول".

وقالت إميلي غيلبرت الباحثة بوكالة ناسا، إن "هذا أحد الأنظمة القليلة التي نعرفها، ويضم كواكب متعددة وصغيرة وصالحة للعيش"

ولفتت غيلبرت أيضاً إلى أن "الكوكب المكتشف مؤخراً، (TOI 700 e) أصغر بنحو 10% من الاكتشاف السابق TOI 700 d، وقالت إن "إجراءات الرصد لمهمة TESS تساعد أيضاً في العثور على عوالم أصغر بشكل متزايد".

ويعد هذا الجرم السماوي رابع كوكب تكتشفه ناسا في مدار النجم القزم الصغير M TOI 700، مشيرةً إلى أن الكوكب صخري وحجمه 95% من حجم عالمنا.

وكان كوكب آخر قد اكتُشف عام 2020 واسمه TOI 700 d، بحجم الأرض أيضاً، وهذان الكوكبان موجودان في المنطقة الصالحة للسكن حول نجمهما، أو على البعد المناسب من النجم الذي يسمح بتوافر المياه السائلة على سطحيهما.

وكان القمر الصناعي المسؤول عن (مسح الكواكب الخارجية)، والمعروف اختصاراً بالمهمة، (TESS) قد عثر على عدة كواكب سابقاً لكن لم تكن قابلة للحياة عليها ولم تكن قريبة بهذا الشكل من حجم كوكب الأرض إلا فيما ندر للغاية".

وتراقب بعثة TESS))، التي انطلقت عام 2018، أجزاء كبيرة من سماء الليل لمدة 27 يوماً في المرة، وتراقب أكثر النجوم سطوعاً وتتابع التغيرات في سطوعها، وحين يتراجع السطوع فهذا يعني وجود كواكب تمر من أمامها في أثناء دورانها حولها..

يُذكر أن عملية بحث أجرتها وكالة "ناسا" عن علامات الحياة على كوكب المريخ وعن بعض القرائن الواعدة حتى الآن، إذ تبين بعد الفحص والتحليل أن الصخور التي عثرت عليها مركبة طوَّافة تابعة لـ"ناسا"، تحتوي على "مركبات عضوية جديرة بمزيد من الفحص والاهتمام"، وقد تكون مرتبطة بميكروبات قديمة.

تحرير: ليندا.ر

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