اتحاد الكرة: ممارسات مدرب العراق في الملعب تسببت بالفوز على السعودية

2023/01/11 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر عضو المكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم عدي صبار، اليوم الاربعاء، ان اختيار الجهاز الفني للاعبي المنتخب "صائبة جدًا".

وتحدث لـ(بغداد اليوم) عن "دور أداه مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس داخل الملعب ساهم بخلق نتيجة إيجابية للعراق في مباراته أمام السعودية".

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