2023/01/11 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تلغي أمر قبض بحق أسو رستم الجمهور في أربيل: لا نهتم بإنخفاض الحرارة لأن الفوز هو الدفء اربيل – أمجاد ناصر المعروف قانونيا زمن المباراة 90 دقيقة تتوزع على شوطين 45 دقيقة لكل شوط ، مع اضافة بعض الدقائق كوقت بدل ضائع و استراحة 15 دقيقة بين الشوطين اي لا يتجاوز الوقت الساعتين […]

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