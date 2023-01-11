2023/01/11 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد نيابي يتلقّى تعهدات تركية بتشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه السوداني والبارزاني يتّفقان على التكامل وأردوغان يؤكد دعم أمن العراق بغداد – قصي منذر انقرة – ماهر اوغلو اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، على تكامل العمل بين المركز والاقليم وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.وقال بيان تلقته […]

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