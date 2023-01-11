2023/01/11 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجديد تبنّي مخرجات القمة الثلاثية وإنجاز الربط الكهربائي بين بغداد وعمان رشيد والحلبوسي يحثان الصفدي على توحيد الرؤى وتفعيل إتفاقيات التعاون بغداد – ابتهال العربي حث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،رئيس مجلس النواب الاردني احمد الصفدي ،على تنمية العلاقات القائمة بين البلدين وتقويتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس […]

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