السعودية.. إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة.. ومغردون يشيدون به

2023/01/11 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتحت إشراف الجمعية العمومية.

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