2023/01/11 | 21:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: افاد مصدر مطلع، الأربعاء 01/11/2023، بإطلاق سراح رئيس اللجنة المالية النيابية...

ظهرت المقالة مصدر يتحدث عن إطلاق سراح هيثم الجبوري بكفالة عقارية بقيمة 5 مليار دينار أولاً على المسلة.

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