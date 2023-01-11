2023/01/11 | 21:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)، الأربعاء...

ظهرت المقالة صحيفة أجنبية: شركة غذائية وشام اكسبريس ومكاتب حوالة تمول داعش في العراق وسوريا بالدولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أجنبية: شركة غذائية وشام اكسبريس ومكاتب حوالة تمول داعش في العراق وسوريا بالدولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أجنبية: شركة غذائية وشام اكسبريس ومكاتب حوالة تمول داعش في العراق وسوريا بالدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).