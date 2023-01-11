2023/01/11 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح علماء من جامعة ويسكونسن-ماديسون الأميركية في تحقيق انجاز من طبي من شأنه بعث الأمل لآلاف المرضى الذي يعانون من مشاكل وأمراض مرتبطة بشبكية العين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بمساعدة فيروس "داء الكلب".. علماء أميركيون يقتربون خطوة من علاج فقدان البصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بمساعدة فيروس "داء الكلب".. علماء أميركيون يقتربون خطوة من علاج فقدان البصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).