2023/01/11 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 261 طناً من مادة الرز التالف في بغداد المركز الخبري الوطني.

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