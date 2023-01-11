النزاهة تضبط وتتحرز على ٢٦١ طناً من مادة الرز التالف في بغداد

2023/01/11 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة ، ضبط ٢٦١ طناً من مادة الرز التالف في محافظة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ان “فرقها الميدانيَّة تلقت معلومات عن مزاعم وشبهات في خزن مواد غذائيَّة ووجود كميات تالفة من تلك المواد في أحد المخازن التابعة لإحدى شركات وزارة التجارة”.

وتابعت الهيئة أن فريقها بادر للاتصال بالإعلامي الذي عرض الموضوع وتحديد مكان الخروقات، وبعد إجراء الفرق التحري والتقصي عن الموضوع قام باستصدار قرار قضائي بضبط المواد الغذائيَّة التالفة.

وأضافت إن الفريق انتقل إلى مخازن إحدى شركات وزارة التجارة في مركز مبيعات الحريَّة/مخازن تعبئة وخلط الشاي، حيث تمكن من ضبط كميَّة من الرز التالف؛ بسبب مياه الأمطار الواقعة، لافتاً إلى أن كميات الرز التالفة بلغت (٢٦١.٣٠٠) طن.

ونوهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصولي، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرر التحرز على الرز التالف، والقضيَّة في طور التحقيق وتحديد الجهة المقصرة؛ لتقديمها للعدالة.

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