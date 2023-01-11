2023/01/11 | 21:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مشروع Dogwood Gardens يوم الثلاثاء، وهو الأول من بين أربعة مشاريع سكنية جديدة ميسورة التكلفة في فانكوفر.دخلت مدينة فانكوفر في شراكة مع S.U.C.E.S.S.و Tikva لإطلاق ما يقرب من 140 منزلًا جديدًا ميسور التكلفة كجزء من تطوير Cambie Gardens.قال رئيس البلدية كين سيم في بيان: “يسعدنا الاحتفال بافتتاح Dogwood.تلتزم مدينة فانكوفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح أول مشروع سكني ميسور التكلفة في فانكوفر شبكة القيقب الدولية.

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