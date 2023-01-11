2023/01/11 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ci9kqyQg_j8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الغرابي يتهرب من الاجابة عن انتماء محافظ ذي قار الحالي محمد هادي: يقال انه من حصة التيار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين الغرابي يتهرب من الاجابة عن انتماء محافظ ذي قار الحالي محمد هادي: يقال انه من حصة التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).