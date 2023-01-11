النقل عن مشاريع استراتيجية ضمن موازنة 2023

2023/01/11 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعداوي أصدر توجيهات عدة الى الشركة العامة للسكك الحديد.

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