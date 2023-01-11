توقعات حالة الطقس خلال مباراة العراق واليمن غداً في البصرة

2023/01/11 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

توقع المتنبئ الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء، حالة الطقس خلال المباراة التي ستجمع المنتخب العراقي مع نظيره اليمني ضمن بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها مساء يوم غد الخميس.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم) إن "حالة الطقس خلال مباراة كرة القدم بين العراق واليمن، لن تشهد أي حالة ماطرة كما حصل في مباراة العراق والسعودية، قبل أيام".

وبين أن "أجواء طقس البصرة أثناء وقت مباراة العراق واليمن، ستكون الأجواء صافية والرياح شمالية خفيفة السرعة، ودرجة الحرارة وقت المباراة تتراوح عند 9 مئوية".

وشهدت مباراة العراق والسعودية، هطول أمطار غزيرة على ملعب البصرة الدولي الذي احتضن المباراة، فيما تأخر انطلاق المباراة في الشوط الثاني، وسط محاولات من المنظمين لإبعاد المياه عن أرضية الملعب، ورغم استمرار هطول الأمطار بغزارة، إلا أن الحكم الإماراتي عادل النقبي لم يوقف المباراة.

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدفين دون مقابل.

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