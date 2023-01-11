مصدر: الإفراج عن هيثم الجبوري بكفالة مالية

2023/01/11 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء، بأن الجهات القضائية أفرجت عن مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، بكفالة مالية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الجهات القضائية أطلقت سراح مستشار رئيس الوزراء السابق، رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية عن قضية تورطه بقضية بما يُعرف بسرقة القرن، والكسب غير المشروع بعد إعادته جزء من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال الأيام المقبلة".

وألقت قوة أمنية القبض على هيثم الجبوري المستشار المالي لرئيس الحكومة الاتحادية السابقة على خلفية تضخم أمواله، نهاية تشرين الثاني من العام الماضي.

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