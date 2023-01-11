النزاهة تضبط وتتحرز على 261 طناً من مادة الرز التالف في بغداد

2023/01/11 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة اليوم الاربعاء، عن ضبط ٢٦١ طناً من مادة الرز التالف في إحدى مخازن وزارة التجارة في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يواصل فريق العمل الميداني تنسيقه العالي مع وسائل الإعلام واستقاء المعلومات من مقدمي البرامج في القنوات الفضائيَّة، التي تمثل إخبارات عن شبهات فساد وتلكؤ في بعض الدوائر الخدميَّة عن تقديم الخدمة للمواطنين".

وأكدت الهيئة أن "فرقها الميدانيَّة تلقت معلومات عن مزاعم وشبهات في خزن مواد غذائيَّة ووجود كميات تالفة من تلك المواد في أحد المخازن التابعة لإحدى شركات وزارة التجارة".

وتابعت الهيئة أن "فريقها بادر للاتصال بالإعلامي الذي عرض الموضوع وتحديد مكان الخروقات، وبعد إجراء الفرق التحري والتقصي عن الموضوع قام باستصدار قرار قضائي بضبط المواد الغذائيَّة التالفة".

وأضافت أن "الفريق انتقل إلى مخازن إحدى شركات وزارة التجارة في مركز مبيعات الحريَّة/مخازن تعبئة وخلط الشاي، حيث تمكن من ضبط كميَّة من الرز التالف؛ بسبب مياه الأمطار الواقعة، لافتاً إلى أن كميات الرز التالفة بلغت (٢٦١.٣٠٠) طن".

ونوهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصولي، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرر التحرز على الرز التالف، والقضيَّة في طور التحقيق وتحديد الجهة المقصرة؛ لتقديمها للعدالة".

وسبق أن أعلنت الهيئة عن تأليفها فريق التحقيق الميداني؛ لتسلُّم الشكاوى والإخبارات التي تُطرَحُ عبر وسائل الإعلام المرئيَّة الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ في دوائر الدولة ومُؤسَّساتها المُختلفة.

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