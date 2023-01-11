2023/01/11 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت خمس سنوات مرت على اغتصاب الفتى السوري (أحمد.أ) في حي أفجلار بمدينة إسطنبول، دون أن يتم تحديد هوية المشتبه به في التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في منطقة كوتشوك تشكمجة بناء على شكوى الطفل وعائلته حينها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصدفة.. فتى سوري يتعرف على "مغتصبه" عبر برنامج تلفزيوني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصدفة.. فتى سوري يتعرف على "مغتصبه" عبر برنامج تلفزيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).