من طرق رالي

2023/01/11 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من طرقات رالي "داكار" الوعرة، قدمت شركة "بروداريف" الإنجليزية نسخة معدلة مناسبة للاستخدام اليومي من سيارة المغامرات الخارقة "بي آر إكس هانتر"، لتصبح أكثر راحة من الداخل، مع تسهيل عملية الدخول والخروج من السيارة، إذ ينخفض نظام التعليق عندما تتوقف، ويعود لرفع السيارة عندما تهمّ بالمغادرة...إليكم أبرز مواصفاتها وتجربة قيادتها في هذا الفيديو.

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