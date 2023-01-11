رابطة المصارف العراقية مشارك أساسي في التلاعب بسعر صرف الدولار

2023/01/11 | 22:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت معلومات عن تورط رابطة المصارف التي تعمل من دون إجازة،...

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