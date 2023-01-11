2023/01/11 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجمعة الموحدة .. صلاة التيار تربك الإطار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lolqOyE0FQ4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجمعة الموحدة .. صلاة التيار تربك الإطار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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