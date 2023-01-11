السوداني: برلين ساهمت بنحو 3.4 مليارات دولار في إعادة الإعمار بالعراق

2023/01/11 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاربعاء، أهم الفقرات التي تتواجد على أجندة زيارته الى المانيا الاسبوع المقبل.

وقال السوداني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "زيارتي الرسمية إلى ألمانيا تأكيد على قوة العلاقات بين بغداد وبرلين"، مبينًا أنه "سنقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد العودة الطوعية للعراقيين".

وأضاف أن "ألمانيا تساهم بفاعلية في صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، وساهمت بنحو 3.4 مليار دولار لاعمار العراق"، مبينا ان "الخبرة الألمانية ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة".

واعتبر السوداني أن "برنامج حكومتنا يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات حاسمة في مكافحة الفساد"، مشيرا الى ان "بناء اقتصاد قوي يمنح الشباب العراقي فرصة للاستثمار".

وكان السوداني قد كشف في وقت سابق أنه سيزور ألمانيا الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتس، في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا..

وأضاف "سنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى".

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