2023/01/11 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الأربعاء، عدداً من المواطنين والمراجعين خلال زيارته المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، ودائرة العمل والتدريب المهني.

وذكرت وزارة العمل، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الوزير "استمع الى معاناة المواطنين ونظر في طلباتهم ووجه بانجازها، وشمولهم بخدمات الوزارة حسب السياقات، والضوابط المعمول بها في القوانين".

واوضح أن "الوزارة تتعامل من باب انساني مع الحالات الاستثنائية، وتعمل على تذليل الصعوبات، وتسهيل الاجراءات امام سير معاملات المراجعين، وتقديم المساعدة الممكنة لهم ضمن السياقات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: الوزارة تسهّل الإجراءات للحالات الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: الوزارة تسهّل الإجراءات للحالات الاستثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).