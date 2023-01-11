جريمة مُخلة بالشرف.. أيّ شرف منهم؟

2023/01/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ الاختلاسات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬ما‭ ‬أُصطلح‭ ‬عليه‭ ‬سرقة‭ ‬القرن‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬سرقات‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬الوقت‭ ‬لكشفها،‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬جرائم‭ ‬مُخلة‭ ‬بالشرف،‭ ‬وأركز‭ ‬هنا،‭ ‬على‭ ‬الشرف‭ ‬الوطني‭ ‬والسياسي‭.‬لا‭ ‬تعنينا‭ ‬إجراءات‭ ‬وترتيبات‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬النزاهة‭ ‬أو‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬لصوص‭ ‬صغار‭ ‬او‭ ‬كبار‭ ‬نهبوا‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬تسويات‭ ‬معينة‭ ‬وراء‭ […]

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