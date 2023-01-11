اتصالات مصرية كويتية لاحتواء فض مشاجرة الطلبة بالإسكندرية

2023/01/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لاحتواء‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لتداعيات‭ ‬تعامل‭ ‬الأمن‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬مشاجرة‭ ‬الطلبة‭ ‬الكويتيين‭ ‬والتي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مولات‭ ‬مدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وتوظيف‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬سياسيا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬الكويتيين‭ ‬المنتمين‭ ‬للإخوان‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ […]

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