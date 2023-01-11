كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬تطلبان‭ ‬تدخل‭ ‬إردوغان لإجلاء‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والجرحى

2023/01/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعارك‭ ‬الأكثر‭ ‬عنفًا‭ ‬تتركز‭ ‬في‭ ‬سوليدار‭ ‬الأوكرانية‮ ‬ كراماتورسك‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انقرة‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تتواصل‭ ‬‮«‬المعارك‭ ‬العنيفة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الجيشان‭ ‬الروسي‭ ‬والأوكراني‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬سوليدار‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفقًا‭ ‬لكييف‭ ‬وموسكو،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬ قال‭ ‬ميخايلو‭ ‬بودولياك‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ […]

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