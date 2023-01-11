2023/01/11 | 22:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعارك الأكثر عنفًا تتركز في سوليدار الأوكرانية كراماتورسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – انقرة- الزمان تتواصل «المعارك العنيفة» التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار الأربعاء، وفقًا لكييف وموسكو، فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية في وقت سابق الاستيلاء على هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا. قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف وموسكو تطلبان تدخل إردوغان لإجلاء النساء والأطفال والجرحى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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