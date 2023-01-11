2023/01/11 | 23:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل| التفاصيل الكاملة لإطلاق سراح مستشار الكاظمي السابق "هيثم الجبوري" | الحصاد الاخباري 2023/1/11) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EXG-lqIC4K4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل| التفاصيل الكاملة لإطلاق سراح مستشار الكاظمي السابق "هيثم الجبوري" | الحصاد الاخباري 2023/1/11) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل| التفاصيل الكاملة لإطلاق سراح مستشار الكاظمي السابق "هيثم الجبوري" | الحصاد الاخباري 2023/1/11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).