2023/01/11 | 23:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم السوداني يحذر "المتصابيات على الفن والإعلام" من تهديد الآخرين وادعاء الصلة بقيادات أمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/11 | 23:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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