الحكم على مسؤول إيراني سابق بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا

2023/01/11 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُكم على مسؤول إيراني سابق يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، علي رضا أكبري، بالإعدام، بحسب صحيفة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء.

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