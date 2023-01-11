وجها لوجه.. الرئيس الإيطالي يوبّخ السفير الإيراني

2023/01/11 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بتهمة عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

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