2023/01/11 | 23:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يلزم وزارتي الداخلية والدفاع اكمال تحويل حملة الشهادات للملاك المدني (وثيقة) المركز الخبري الوطني.

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