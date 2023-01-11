2023/01/11 | 23:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول،اليوم الاربعاء، من إرتداء الزي العسكري لأشخاص لايمتون بصلة للقوات الأمنية.وقال اللواء رسول في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “هيبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء رسول يتوعد من يخضع لـ “المتصابيات” على الفن والاعلام بالقصاص المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول يتوعد من يخضع لـ “المتصابيات” على الفن والاعلام بالقصاص) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول يتوعد من يخضع لـ “المتصابيات” على الفن والاعلام بالقصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).