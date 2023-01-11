الدفاع المدني تنقذ عائلة من 6 أفراد بحادث حريق بشقة سكنية في بابل

2023/01/11 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، انقاذ عائلة من 6 أفراد بينهم أطفالاً بحادث حريق بشقة سكنية في بابل.

وذكرت المديرية في بيان، أن “فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ عائلة من بينهم أطفال مختنقون ونساء حاصرتها النيران داخل شقة سكنية في مجمع سكني قرب جامعة بابل بمحافظة بابل مساء اليوم الأربعاء”.وأضافت، أن “فرق الدفاع المدني هرعت ودفعت بعجلاتها التخصصية ومنها عجلة السلم لتتمكن من إنقاذ العائلة من خلال النوافذ مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر للشقة المحترقة لتتمكن من إخماد الحادث دون تسجيل خسائر بشرية”.

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