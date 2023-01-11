المتزوجين حديثا يغيرون خطط حفلات الزفاف بسبب ارتفاع التضخم

2023/01/11 | 23:30 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت دانييل وودكوك تخطط لحفل زفافها عندما حلت جائحة COVID-19، مما أدى إلى تأخير يومها الكبير وإلغائه في النهاية.عندما عاودت النظر فيه في عام 2021، قررت الذهاب في اتجاه مختلف – حفل زفاف صغير.تضاءلت قائمة ضيوفها، التي كانت تبلغ حوالي 100 ضيف، إلى 30 شخصًا، وفي النهاية، أنفقت هي وشريكها جيمس كوستيلو أقل […]

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