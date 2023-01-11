بدء محاكمة

2023/01/12 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحاكم محكمة كوبلنس المدعوة نادين ك.(37 عاما) الموضوعة في الحبس الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في مارس 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.

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