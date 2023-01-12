مكتب الصدر يحدد مكان إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد

2023/01/12 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مدير مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، اليوم الأربعاء، مكان إقامة صلاة الجمعة الموحدة في العاصمة.

وقال الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "اللجنة المشرفة على إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد، عقدت اجتماعاً موسعاً تناول وضع آخر اللمسات الخاصة بإنجاح هذه الفريضة".

وبحسب الجابري أن "اللجنة أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة كافة، واهمها تحديد مكان اقامة الصلاة، والتي ستكون بالقرب من بناية مكتب الصدر - سابقاً - قطاع 14 في مدينة الصدر، في مكان الجمعة الحالي".

ويستعد التيار الصدري، لإقامة صلاة موحدة في بغداد والمحافظات يوم الجمعة المقبل.

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