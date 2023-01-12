الدفاع المدني تخمد حريقا في بابل وتنقذ عائلة من الاختناق

2023/01/12 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، انقاذ عائلة من 6 أفراد بينهم أطفال مختنقين، واخماد حريق بشقتهم في بابل.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فرق الدفاع المدني أنقذت عائلة من 6 أفراد بينهم أطفال مختنقون ونساء حاصرتهم النيران داخل شقة سكنية في مجمع سكني قرب جامعة بابل بمحافظة بابل مساء هذا اليوم الأربعاء".

وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني دفعت بعجلاتها التخصصية ومنها عجلة السلم لتتمكن من إنقاذ العائلة من خلال النوافذ مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر للشقة المحترقة لتتمكن من إخماد الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".

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