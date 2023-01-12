2023/01/12 | 00:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشجع رسول ابو القوزي عن كرم "اهل البصرة سمنوني ") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: khlH6LMgDKQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشجع رسول ابو القوزي عن كرم "اهل البصرة سمنوني ") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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