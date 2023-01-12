السعودية تعتزم استخدام يورانيوم مكتشف محليا لإنتاج الوقود النووي

2023/01/12 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬تصريحات‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬،‭ ‬ أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬تعتزم‭ ‬استخدام‭ ‬يورانيوم‭ ‬مكتشف‭ ‬محليا‭ ‬لبناء‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬الوطني‭.‬ وكانت‭ ‬السعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬عزمها‭ ‬بناء‭ ‬16‭ ‬مفاعلا‭ ‬نوويا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشرين‭ ‬المقبلة‭ ‬بكلفة‭ ‬تبلغ‭ […]

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