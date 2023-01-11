2023/01/12 | 00:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات ذات صلة

ملايين العراقيين يوجهون أنظارهم إلى المنافذ لهذا السبب! | تقرير

منذ 11 ساعة

العراق يفجر أخطر كارثة بحق صحفييه..



الذكرى 3 لرحيل أحمد عبد الصمد | تقرير

منذ 11 ساعة

العراق لأول مرة في تاريخه بموازنة انفجارية والبرلمان يكشف شروط تمريرها | تقرير

منذ يوم واحد

العراق الأول عربيا في عدد المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي | تقرير

منذ 3 أيام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق إنجازا تاريخيا يسجله المصرف العراقي للتجارة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق إنجازا تاريخيا يسجله المصرف العراقي للتجارة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).