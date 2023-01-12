2023/01/12 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

وصفت صحيفة سبتكر في نسختها الاسترالية، اليوم الأربعاء، قرارات وسياسات الولايات المتحدة التي اتخذتها في العراق خلال الأعوام الماضية، بانها "كسر للوعود" التي اطلقتها للشعب العراقي بعد إسقاط النظام السابق وإقامة النظام السياسي الجديد.

وقالت الصحيفة خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إن الوعود التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، وما تبعها من وعود أخرى اطلقت من الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين، لم تشهد تحققا على الأرض بالنسبة للشعب العراقي الذي ما يزال يعاني من الصراعات وتبعاتها، خصوصا التي وقعت خلال فترة تواجد القوات الامريكية رسميا في البلاد.

وتابعت أن "أحلام العراقيين بمستقبل مزدهر وبعيد عن رماد الحرب، تحطمت بشكل متكرر من قبل الوعود الامريكية المكسورة"، متابعة، بان تلك تبعات تلك الوعود التي لم تتحقق انعكست حتى على الوضع السياسي العراقي الداخلي، والذي بات معظم ساسته لا يحظون بالاحترام من الشعب عبره".

وقالت الصحيفة ان "أي نظرة للواقع على الأرض وخصوصا مضامين وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، تبين بان الشعب لم يعد يحترم معظم الشخصيات السياسية العراقية بسبب الأوضاع المحلية التي جعلتهم يظهرون ككاذبين يقدمون وعودا لا تتحقق تماما كالأمريكيين".

وحذرت السبكتر الإدارة الامريكية وساستها الحاليين من "تكرار ذات السيناريو العراقي مع المواطنين الأمريكيين انفسهم"، مؤكدة أن "الفترة الأخيرة شهدت كسر الإدارة الأمريكية لوعودها التي قدمتها لشعبها، والتي ستقود بالنتيجة بحسب توقعاتها، الى خسارة الساسة الأمريكيين لاحترام الشعب الأمريكي، تماما كما حصل مع العراقي".

تحرير: ليندا.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​صحيفة أسترالية: واشنطن "كسرت" وعودها وحطمت أحلام العراقيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​صحيفة أسترالية: واشنطن "كسرت" وعودها وحطمت أحلام العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).