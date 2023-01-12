2023/01/12 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن اعتقال متهم قام بسرقة أكثر من ملياري دينار تعود لإحدى مكاتب الصيرفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء.. اعتقال متهم سرق أكثر من ملياري دينار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء.. اعتقال متهم سرق أكثر من ملياري دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).