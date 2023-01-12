الاستخبارات تكشف جريمة قتل بوقت قياسي في بغداد

2023/01/12 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن كشف جريمة قتل بوقت قياسي في بغداد.

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