هيرفي رينارد يعلق على تقارير تربطه بمنتخب بلجيكا.. هل يرحل عن

2023/01/12 | 00:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، التقارير الصحفية التي تربطه بمنتخب بلجيكا، لقيادة الأخير خلفا للإسباني روبيرتو مارتينيز.

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