2023/01/12 | 00:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير مكتب المالكي ينفي حدوث انشقاق داخل ائتلاف دولة القانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/12 | 00:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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