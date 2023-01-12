بابل: النيران تحاصر عائلة والدفاع ينفذ الاقتحام المباشر (صور)

2023/01/12 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من انقاذ عائلة من 6 أفراد بينهم أطفالاًن حاصرتهم النيران داخل شقتهم في بابل.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “فرقها نجحت من إنقاذ عائلة من بينهم أطفال مختنقون ونساء حاصرتها النيران داخل شقة سكنية في مجمع سكني قرب جامعة بابل بمحافظة بابل مساء هذا […]

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