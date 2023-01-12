هجوم محطة القطار.. السلطات الفرنسية تكشف عن تفاصيل جديدة

2023/01/12 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكوو إنه "يمكن" أنّ يكون الرجل ولد في الجزائر أو في ليبيا وهو في العشرينيات.

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